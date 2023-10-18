Из Израиля в Одессу отправили тело погибшей украинки – посол

На данный момент из Израиля вылетели три рейса для эвакуации граждан Украины.

Из Тель-Авива 17 октября отправили тело гражданки Украины, погибшей в Израиле в результате нападения террористов ХАМАС. Также в Одессу отправили ее сына.

Об этом в эфире телемарафона рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Сегодня, 18 октября, отправляют ее несовершеннолетнего сына, который был ранен, в Молдову, затем в Одессу на похорон мамы", — добавил посол.

Как рассказал Евгений Корнийчук, по состоянию на данный момент из Израиля уже организовали три эвакуационных рейса – вывезено около 450 граждан Украины. Однако спрос на эвакуацию сейчас существенно упал.

"Следующий эвакуационный рейс из Тель-Авива запланирован на 19 октября. На сайте посольства Украины зарегистрировано 1800 граждан, которые согласились на оплату билета для эвакуации", — добавил посол Украины в Израиле.

Напомним, по последним данным, количество погибших граждан Украины в Израиле увеличилось до 12 человек.

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