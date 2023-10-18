Евгений Клопотенко впервые прокомментировал свою свадьбу с известной певицей

Ресторатор вышел на связь после новостей о его женитьбе.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко впервые высказался о новостях о его женитьбе на известной певице, солистке группы OY Sound System Виктории Родько.

В своем Instagram знаменитость опубликовал фото, на котором позирует в одеяле и с чашкой кофе в руке. Как отметил шоумен, после свадьбы нужно хорошо позавтракать. Правда, Виктории рядом с шоуменом на фото не было.

"После свадьбы нужно хорошо позавтракать", — отметил повар.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Впоследствии Клопотенко опубликовал фото, на котором показал два блюда. Как отметил повар, он обожает совместные завтраки.

"Уютные совместные завтраки", — подписал фото повар.

Завтрак Евгения Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Напомним, 17 октября Евгений Клопотенко заинтриговал новостью, что женился на певице Виктории Родько. Мнения пользователей Сети разделились. Пока одни поздравляют шоумена с праздником, другие уверены, что повар готовит новый проект. Кто из них прав – пока неизвестно. Евгений и Виктория ни подтверждают новость о браке, ни опровергают ее.

Евгений Клопотенко и Виктория Родько / Фото: instagram.com/klopotenko

Тем не менее, на их вероятной свадьбе действительно происходили какие-то профессиональные съемки. Поэтому вполне вероятно, что Клопотенко таки готовит новый проект.

Свадьба Евгения Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

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