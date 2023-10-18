Євген Клопотенко вперше прокоментував своє весілля з відомою співачкою

Ресторатор вийшов на зв'язок після новин про його одруження.
Відомий український кухар Євген Клопотенко вперше висловився про новини про його одруження з відомою співачкою, солісткою гурту OY Sound System Вікторією Родько.
У своєму Instagram знаменитість опублікував фото, на якому позує в ковдрі та з чашкою кави в руці. Як зазначив шоумен, після весілля потрібно гарно поснідати. Щоправда, Вікторії поруч із шоуменом на фото не було.
"Після весілля треба гарно снідати", - зазначив кухар.
Згодом в сторіз Клопотенко опублікував фото, на якому показав дві страви. Як зазначив кухар, він обожнює спільні сніданки.
"Затишні спільні сніданки", - підписав фото кухар.
Нагадаємо, 17 жовтня Євген Клопотенко заінтригував новиною, що одружився зі співачкою Вікторією Родько. Думки користувачів Мережі розділилася. Поки одні вітають шоумена зі святом, інші ж переконані, що кухар готує новий проєкт. Хто з них має рацію – поки невідомо. Євген та Вікторія ані підтверджують новину про одруження, ані спростовують її.
Тим не менш, на їхньому ймовірному весіллі таки дійсно відбувалися якісь професійні знімання. Тому цілком ймовірно, що Клопотенко таки готує новий проєкт.
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