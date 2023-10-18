Євген Клопотенко вперше прокоментував своє весілля з відомою співачкою

Ресторатор вийшов на зв'язок після новин про його одруження.

Відомий український кухар Євген Клопотенко вперше висловився про новини про його одруження з відомою співачкою, солісткою гурту OY Sound System Вікторією Родько.

У своєму Instagram знаменитість опублікував фото, на якому позує в ковдрі та з чашкою кави в руці. Як зазначив шоумен, після весілля потрібно гарно поснідати. Щоправда, Вікторії поруч із шоуменом на фото не було.

"Після весілля треба гарно снідати", - зазначив кухар.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Згодом в сторіз Клопотенко опублікував фото, на якому показав дві страви. Як зазначив кухар, він обожнює спільні сніданки.

"Затишні спільні сніданки", - підписав фото кухар.

Сніданок Євгена Клопотенка / Фото: instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, 17 жовтня Євген Клопотенко заінтригував новиною, що одружився зі співачкою Вікторією Родько. Думки користувачів Мережі розділилася. Поки одні вітають шоумена зі святом, інші ж переконані, що кухар готує новий проєкт. Хто з них має рацію – поки невідомо. Євген та Вікторія ані підтверджують новину про одруження, ані спростовують її.

Євген Клопотенко та Вікторія Родько / Фото: instagram.com/klopotenko

Тим не менш, на їхньому ймовірному весіллі таки дійсно відбувалися якісь професійні знімання. Тому цілком ймовірно, що Клопотенко таки готує новий проєкт.

Весілля Євгена Клопотенка / Фото: instagram.com/klopotenko

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