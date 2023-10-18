Джо Байден прибыл в Израиль (фото)

Страну уже раньше посещал Блинкен.
Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, прибыл в Израиль. Самолет американского лидера приземлился в Тель-Авиве.
Об этом сообщают издания CNN и AP.
Своим визитом Байден стремится продемонстрировать жесткую поддержку Израилю в его усилиях по уничтожению ХАМАС. Кроме того, Вашингтон пытается найти пути облегчения гуманитарных проблем в секторе Газа.
Следует отметить, что сначала о предполагаемом визите президента США в Израиль сообщили СМИ. Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил этот визит главы Белого дома.
Напомним, 12 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль. Визиты американских политиков проходят на фоне нападения ХАМАСа на страну.