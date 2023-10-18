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Джо Байден прибыл в Израиль (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Джо Байден прибыл в Израиль (фото)

Джо Байден прибыл в Израиль 18 октября. / Фото: Associated Press

Страну уже раньше посещал Блинкен.

Президент США Джо Байден в среду, 18 октября, прибыл в Израиль. Самолет американского лидера приземлился в Тель-Авиве.

Об этом сообщают издания CNN и AP.

Своим визитом Байден стремится продемонстрировать жесткую поддержку Израилю в его усилиях по уничтожению ХАМАС. Кроме того, Вашингтон пытается найти пути облегчения гуманитарных проблем в секторе Газа.

Следует отметить, что сначала о предполагаемом визите президента США в Израиль сообщили СМИ. Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил этот визит главы Белого дома.

Президента Джо Байдена поздравляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. / © Associated Press
Президента Джо Байдена поздравляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. / Фото: Associated Press
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху. / ©
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху.
Кортеж президента Джо Байдена. / ©
Кортеж президента Джо Байдена.

Напомним, 12 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль. Визиты американских политиков проходят на фоне нападения ХАМАСа на страну.

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Дата публикации
Просмотры
598
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