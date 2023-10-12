Блинкен прибыл в Израиль: фото

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. В четверг, 12 октября, его самолет приземлился в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Об этом сообщает CNN.

Американский политик встретится с израильскими официальными лицами. Кроме того, запланирована его встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом, возглавляющим Палестинскую администрацию на Западном берегу реки Иордан.

Перед отлетом Блинкен сообщил журналистам, что обсуждение вопроса о гуманитарном коридоре, который позволил бы гражданскому населению покинуть сектор Газа через Египет, продолжается. По его словам, ситуация "по понятным причинам сложна".

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив 12 октября.

Посол США Майкл Герцог поздравляет госсекретаря Энтони Блинкена.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и Энтони Блинкен. / Фото: Associated Press

Реакция США на нападение ХАМАСа

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Каждый член ХАМАС — уже мертвец". Израиль, несмотря на ежедневные атаки, производит зачистки.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал нападение ХАМАСа на Израиль "чистым злом". Он отметил, что эта атака боевиков стала "самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста".

Кроме того, представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Иран является соучастником нападения ХАМАС на Израиль. Впрочем, прямых доказательств, которые это доказывают, пока нет, говорят в администрации президента США.

Кроме того, Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю, "чтобы убедиться, что у страны есть все необходимое для отражения атаки ХАМАСа из Газы".

Известно, что в результате атаки боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере 22 граждан США, еще 17 числятся пропавшими без вести.

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