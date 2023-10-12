Байден назвал нападение ХАМАС на Израиль "чистым злом"

Он заявил, что США наращивают дополнительную военную помощь Армии обороны Израиля.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что нападение боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль стало "самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста".

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Об этом он заявил в обращении к еврейским лидерам во время круглого стола в Вашингтоне, цитирует The Guardian.

Американский президент заявил, что субботнее нападение на Израиль было "чистым злом" и "кампанией жестокости против еврейского народа".

"Молчание – это соучастие, – отметил Байден. – Я отказываюсь молчать".

Кроме того, Байден заявил, что снова говорил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, и что США наращивают дополнительную военную помощь Армии обороны Израиля.

Напомним, ранее сообщалось, что в администрации президента Соединенных Штатов Джо найдена заявили, что Иран является соучастником террористической группировки ХАМАС в войне против Израиля.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на израильские удары по Газе.

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