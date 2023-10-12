Байден назвав напад ХАМАС на Ізраїль "чистим злом"

Він заявив, що США нарощують додаткову військову допомогу Армії оборони Ізраїлю.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що напад бойовиків терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль став "найсмертоноснішим днем для євреїв з часів Голокосту".

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Про це він заявив у зверненні до єврейських лідерів під час круглого стола у Вашингтоні, цитує The Guardian.

Американський президент заявив, що суботній напад на Ізраїль був "чистим злом" і "кампанією жорстокості проти єврейського народу".

"Мовчання – це співучасть, — зазначив Байден. – Я відмовляюся мовчати".

Крім того, Байден заявив, що знову говорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, і що США нарощують додаткову військову допомогу Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Джо найдена заявили, що Іран є співучасником терористичного угруповання ХАМАС у війні проти Ізраїлю.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на ізраїльські удари по Газі.

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