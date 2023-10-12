Німеччина дозволила Ізраїлю використовувати БпЛА Heron проти ХАМАС

Німеччина надала дозвіл Ізраїлю використовувати ударні безпілотники Heron TP для завдавання ударів по бойовиках терористичного угруповання ХАМАС.

Також читайте Ізраїльська Буча: хто припустився помилки та які звірства ХАМАС сколихнули світ

Про це інформує Reuters.

Раніше Німеччина орендувала п'ять дронів ізраїльського виробника зброї IAI, але два все ще залишались в Ізраїлі.

Видання повідомляє, що голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус схвалив рішення прохання Ізраїлю про використання дронів. Крім того, після ударів бойовиків ХАМАС 16 німецьких пілотів, які проходили навчання пілотуванню безпілотників, повернулися додому.

Джерела у Міноборони ФРН повідомили, що Ізраїль надіслав запит на передачу бронежилетів, медичного обладнання, а також на лікування поранених у німецьких лікарнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Джо найдена заявили, що Іран є співучасником терористичного угруповання ХАМАС у війні проти Ізраїлю.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на ізраїльські удари по Газі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.