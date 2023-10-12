Германия разрешила Израилю использовать БпЛА Heron против ХАМАС

Германия предоставила разрешение Израилю использовать ударные беспилотники Heron TP для нанесения ударов по боевикам террористической группировки ХАМАС.

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Об этом информирует Reuters.

Ранее Германия арендовала пять дронов израильского производителя оружия IAI, но две все еще оставались в Израиле.

Издание сообщает, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус одобрил решение просьбы Израиля об использовании дронов. Кроме того, после ударов боевиков ХАМАС 16 немецких пилотов, проходивших обучение пилотированию беспилотников, вернулись домой.

Источники в Минобороны сообщили, что Израиль направил запрос на передачу бронежилетов, медицинского оборудования, а также на лечение раненых в немецких больницах.

Напомним, ранее сообщалось, что в администрации президента Соединенных Штатов Джо найдена заявили, что Иран является соучастником террористической группировки ХАМАС в войне против Израиля.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на израильские удары по Газе.

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