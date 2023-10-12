Астрологічний прогноз на 12 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для того, щоб поглянути на старі проблеми під новим кутом зору, що дасть змогу нарешті вирішити їх.

Символ дня: скіпетр.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: аметист, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги – від колін і нижче.

Хвороби дня: велика ймовірність проблем із лімфатичною та кровоносною системами, тому здавати кров і робити хірургічні операції сьогодні небажано. Також – щоб уникнути травм – необхідно вгамувати фізичну активність.

Харчування дня: харчування має бути помірним і бажано пісним, водночас від цитрусових, картоплі та алкоголю необхідно відмовитися.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, змінить життя на краще.

Дачні роботи дня: обробляти можна лише верхню частину садових дерев і чагарників, обрізаючи та прищеплюючи їх.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди й ритуали, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни цієї ночі є пророчими і дуже швидко збуваються.

Табу дня: необхідно уникати протягів і вогкості, які можуть спричинити серйозні захворювання.

Цитата дня: "Хто пасивно чекає – зрештою отримає очікуване, але лише те, що залишиться після тих, хто діяв енергійно" (Авраам Лінкольн).

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