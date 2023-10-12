Астрологический прогноз на 12 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для того, чтобы взглянуть на старые проблемы под новым углом зрения, что даст возможность наконец-то разрешить их.
Символ дня: Скипетр.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: аметист, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.
Болезни дня: велика вероятность с лимфатической и кровеносной системой, поэтому сдавать кровь и делать хирургические операции сегодня нежелательно. Также – во избежание травм – необходимо умерить физическую активность.
Питание дня: питание должно быть умеренным и, желательно, постным, при этом от цитрусовых, картофеля и алкоголя необходимо отказаться.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, изменит жизнь к лучшему.
Дачные работы дня: обрабатывать можно только верхнюю часть садовых деревьев и кустарников, обрезая и прививая их.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и очень быстро сбываются.
Табу дня: необходимо избегать сквозняков и сырости, которые могут стать причиной серьезных заболеваний.
Цитата дня: «Кто пассивно ждет – в конце концов получит ожидаемое, но только то, что останется после тех, кто действовал энергично» (Авраам Линкольн).
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