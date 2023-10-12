Астрологический прогноз на 12 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для того, чтобы взглянуть на старые проблемы под новым углом зрения, что даст возможность наконец-то разрешить их.

Символ дня: Скипетр.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: аметист, селенит.

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже.

Болезни дня: велика вероятность с лимфатической и кровеносной системой, поэтому сдавать кровь и делать хирургические операции сегодня нежелательно. Также – во избежание травм – необходимо умерить физическую активность.

Питание дня: питание должно быть умеренным и, желательно, постным, при этом от цитрусовых, картофеля и алкоголя необходимо отказаться.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, изменит жизнь к лучшему.

Дачные работы дня: обрабатывать можно только верхнюю часть садовых деревьев и кустарников, обрезая и прививая их.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и очень быстро сбываются.

Табу дня: необходимо избегать сквозняков и сырости, которые могут стать причиной серьезных заболеваний.

Цитата дня: «Кто пассивно ждет – в конце концов получит ожидаемое, но только то, что останется после тех, кто действовал энергично» (Авраам Линкольн).

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