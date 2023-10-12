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Астрологический прогноз на 12 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
282
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 12 октября

Скипетр - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для того, чтобы взглянуть на старые проблемы под новым углом зрения, что даст возможность наконец-то разрешить их. 

Символ дня: Скипетр. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: аметист, селенит. 

За какую часть тела отвечает: ноги – от колен и ниже. 

Болезни дня: велика вероятность с лимфатической и кровеносной системой, поэтому сдавать кровь и делать хирургические операции сегодня нежелательно. Также – во избежание травм – необходимо умерить физическую активность. 

Питание дня: питание должно быть умеренным и, желательно, постным, при этом от цитрусовых, картофеля и алкоголя необходимо отказаться. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, изменит жизнь к лучшему. 

Дачные работы дня: обрабатывать можно только верхнюю часть садовых деревьев и кустарников, обрезая и прививая их. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и очень быстро сбываются. 

Табу дня: необходимо избегать сквозняков и сырости, которые могут стать причиной серьезных заболеваний. 

Цитата дня: «Кто пассивно ждет – в конце концов получит ожидаемое, но только то, что останется после тех, кто действовал энергично» (Авраам Линкольн). 

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Дата публикации
Просмотры
282
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