Игнат рассказал о ходе учений украинских пилотов на F-16

В настоящее время украинские пилоты проходят тренажерную подготовку на современных истребителях F-16. Впрочем, уже через несколько недель они могут приступить к полетам с инструктором на самих самолетах.

Об этом рассказал во время телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Обучение (происходят — Ред.) хорошо. Ребята делают все возможное, чтобы было как можно скорее. Хотя бы, чтобы первая группа закончила, которая и станет первой, которая будет эксплуатировать эти самолеты в Украине", — сообщил он.

По словам Игнатия, сначала пилоты учатся в Украине на симуляторах. С помощью виртуальной реальности они могут ознакомиться с кабиной и выполнить определенные задачи в сети.

Затем пилоты, отправившиеся на обучение за границу, имеют тренажерную подготовку. Представитель Воздушных сил объясняет, что речь идет о фактически полноценном самолете, в котором на 100% воспроизведена кабина пилота. Там военные выполняют более реалистично задачи, которые ставят инструкторы.

"Несколько недель и будут полеты с инструктором на реальных самолетах. Думаю, что это возможно. У каждого индивидуальная программа. Поэтому кто сядет раньше, а кто позже. После инструктора уже самостоятельные вылеты", — рассказал спикер.

Напомним, американский министр обороны Ллойд Остин высказал мнение, что первые самолеты F-16 поступят в Украину уже весной.

В свою очередь Дания заявила, что сможет передать Украине первые боевые самолеты F-16 в первом квартале 2024 года. В августе правительство страны объявило, что готовит для поставки Украине 19 истребителей.

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