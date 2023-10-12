Ігнат розповів про перебіг навчань українських пілотів на F-16

Наразі українські пілоти проходять тренажерну підготовку на сучасних винищувачах F-16. Втім, уже за кілька тижнів вони можуть розпочати польоти з інструктором на самих літаках.

Про це розповів під час телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Навчання (відбуваються - Ред.) добре. Хлопці роблять ксе можливе, щоб було якомога швидше. Бодай щоб перша група закінчила, яка і стане першою, котра буде експлуатувати ті літаки в Україні", - повідомив він.

За словами Ігната, спочатку пілоти навчаються в Україні на симуляторах. За допомогою віртуальної реальності вони можуть ознайомитися з кабіною та виконати певні завдання в Мережі.

Потім пілоти, які вирушили на навчання за кордон, мають тренажерну підготовку. Представник Повітряних сил пояснює, що йдеться про, фактично, повноцінний літак, у якому на 100% відтворена кабіна пілота. Там військові виконують більш реалістично завдання, які ставлять інструктори.

"Кілька тижнів - і будуть польоти з інструктором на реальних літаках. Думаю, що це можливо. В кожного індивідуальна програма. Тому хтось сяде раніше, а хтось пізніше. Після інструктора вже самостійні вильоти", - розповів речник.

Нагадаємо, американський міністр оборони Ллойд Остін висловив думку, що перші літаки F-16 надійдуть до України вже навесні.

Своєю чергою Данія заявила, що зможе передати Україні перші бойові літаки F-16 у першому кварталі 2024 року. В серпні уряд країни оголосив, що готує для постачання Україні 19 винищувачів.

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