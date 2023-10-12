Блінкен прибув до Ізраїлю: фото

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю. У четвер, 12 жовтня його літак приземлився в аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві.

Про це повідомляє CNN.

Американський політик зустрінеться з ізраїльськими офіційними особами. Крім того, заплановано його зустріч із президентом Палестини Махмудом Аббасом, який очолює Палестинську адміністрацію на Західному березі річки Йордан.

Перед відльотом Блінкен повідомив журналістам, що обговорення питання про гуманітарний коридор, який дав би змогу цивільному населенню покинути сектор Гази через Єгипет, "триває". З його слів, ситуація "зі зрозумілих причин складна".

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Тель-Авіва 12 жовтня.

Посол США Майкл Герцог, вітає держсекретаря Ентоні Блінкена.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен та Ентоні Блінкен. / Фото: Associated Press

Реакція США на напад ХАМАСу

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Кожен член ХАМАС - вже мрець”. Ізраїль, попри щоденні атаки, проводить зачистки

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав напад ХАМАСу на Ізраїль "чистим злом". Він зауважив, що ця атака бойовиків стала "найсмертоноснішим днем для євреїв від часів Голокосту".

Крім того, речник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що Іран є співучасником нападу ХАМАС на Ізраїль. Втім, прямих доказів, які це доводять, наразі немає, кажуть в адміністрації президента США.

Крім того, Джо Байден віддав розпорядження надати додаткову допомогу Ізраїлю, "щоб переконатися, що країна має все необхідне для відбиття атаки ХАМАСу з Гази".

Відомо, що внаслідок атаки бойовиків терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль загинуло щонайменше 22 громадян США, ще 17 вважаються зниклими безвісти.

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