Ізраїлю може загрожувати війна на п'ять фронтів — аналітики (карта)

За словами аналітиків, Ізраїль перебуває на початку дуже тривалого конфлікту.

Ізраїлю загрожує війна на п'ять фронтів з – ХАМАСом, Ліваном, Сирією, Іраном і палестинцями із Західного берегу річки Йордан.

Про це повідомляють експерти близькосхідного центру Le Beck, передає BILD.

"Ми маємо справу з дуже тривалим конфліктом, який дає безліч відправних точок для більш широкої ескалації", – вважають експерти.

Іран та його союзники зробили проблему палестинців опорою своєї ідеології і тому не можуть просто залишатися осторонь, сказано у статті. Повідомлялося про напади з боку Лівану, крім того, не слід списувати з рахунків атаки з боку Сирії чи навіть Іраку та Ємену, додали експерти.

Окрім атак ХАМАСу з Гази та Хезболли з Лівану, Іран сам міг би активно втрутитися і таким чином відкрити третій фронт.

"Ізраїль (вірить він у це чи ні) утримується від звинувачень Ірану, знаючи, що це ще більше зажене його в кут і призведе до багатосторонньої війни", — кажуть експерти.

Четвертий і п'ятий фронт можуть відкрити палестинські групи на Західному березі річки Йордан та іранські ополченці в Сирії.

За словами аналітиків, Іран тим часом уже провів "тест" можливої ​​багатофронтової війни та здійснив кілька атак на Ізраїль з різних напрямків.

"Сюди входить проникнення безпілотників із Сирії, запуск одного з найбільших ракетних обстрілів з Лівану (ймовірно, з боку ХАМАСу, зі схвалення Хезболли) і спроба атаки з півдня Сирії", — йдеться в повідомленні.

Bild: Ізраїлю загрожує збройний конфлікт на п'ять фронтів / Фото: The Bild

Але виходячи з небажання Ізраїлю звинувачувати Іран, експерти роблять висновок, що війна на кількох фронтах наразі малоймовірна.

Раніше журналіст Віталій Портников пояснив, як наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази змінить світовий порядок.

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