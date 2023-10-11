Шуфрич залишиться під вартою: рішення Апеляційного суду

У середу, 11 жовтня, Київський апеляційний суд залишив під вартою народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє кореспондент ТСН із зали суду.

Судді залишили в силі ухвалу Печерського районного суду Києва, якою для політика обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі до 15 листопада.

За даними слідства, Нестор Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якого слідство вважає агентом ФСБ.

Підозрюваний заявив, що справа проти нього "замовна" і аргументував це тим, що всі слідчі дії відбулися впродовж одного дня, 15 вересня, - експертний висновок, обшуки та арешт.

Нагадаємо, 15 вересня народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Печерський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід - два місяці утримання в СІЗО без можливості внесення грошової застави.