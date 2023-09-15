Шуфричу обрали запобіжний захід

Після численних обшуків у нардепа Нестора Шуфрича суд зрештою обрав йому запобіжний захід.

Нардеп Нестор Шуфрич, якого підозрюють у держзраді, проведе два місяці за ґратами.

Про це повідомив кореспондент ТСН Іван Петричак.

"Печерський суд Києва відправив народного депутата Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави", - повідомив він.

За словами кореспондента, все сталося так швидко, що Шуфрич не встиг відреагувати на ситуацію. До того він усе заперечував.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Шуфрича в кайданках із суду забрали за ґрати!"

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 вересня, перед засіданням Печерського суду підозрюваний у державній зраді народний депутат від забороненої “ОПЗЖ” Нестор Шуфрич спробував пояснити журналістам, чому під час обшуку СБУ в його будинку виявили ордени з георгіївськими стрічками, кітелі, та герби Російської імперії.

Виявлені предмети з російською та радянською символікою Шуфрич назвав “артефактами", зауваживши, що найближче до його робочого столу був “перший орден УНА”, не розшифрувавши значення цієї абревіатури.

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