Шуфричу избрали меру пресечения

После многочисленных обысков у нардепа Нестора Шуфрича суд в конце концов избрал ему меру пресечения.

Нардеп Нестор Шуфрич, подозреваемый в госизмене, проведет два месяца за решеткой.

Об этом сообщил корреспондент ТСН Иван Петричак.

"Печерский суд Киева отправил народного депутата Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога", – сообщил он.

По словам корреспондента, все произошло так быстро, что Шуфрич не успел отреагировать на ситуацию. До того он все обвинения отрицал.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Шуфрича в наручниках из суда забрали за решетку!"

Напомним, в пятницу, 15 сентября, перед заседанием Печерского суда подозреваемый в государственной измене народный депутат от запрещенной "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич попытался объяснить журналистам, почему во время обыска СБУ в его доме обнаружили ордена с георгиевскими лентами, кители и гербы Российской империи.

Обнаруженные предметы с русской и советской символикой Шуфрич назвал артефактами, заметив, что ближе всего к его рабочему столу был первый орден УНА, не расшифровав значение этой аббревиатуры.

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