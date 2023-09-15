Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака

Австралийский актер, звезда фильма "Люди Икс" Хью Джекман подает на развод со своей женой Деборой-Ли Фернесс.

Неожиданной новостью пара поделилась после 27 лет брака. 54-летний Джекман и 67-летняя Фернесс объявили, что должны продолжать свой путь в отдельности. Такое заявление супруги сделали в комментарии People.

"Мы были благословлены прожить почти 3 десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Сейчас наш путь меняется, и мы решили разойтись, чтобы продолжить наш индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим наивысшим приоритетом. Мы начинаем эту следующую главу с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение нашей частной жизни, поскольку наша семья переживает этот переходный период в нашей жизни", — сказала звездная пара.

Хью Джекман с женой / Фото: instagram.com/thehughjackman

Напомним, что Хью Джекман и его жена познакомились на съемочной площадке сериала "Корелли" и сразу влюбились. Пара сыграла свадьбу уже через год после знакомства – 11 апреля 1996 года. У Джекмана и Фернесс также есть двое общих детей — 23-летний Оскара и 18-летняя Ава.

Хью Джекман с женой / Фото: instagram.com/thehughjackman

Для поклонников новость о разводе супругов стала полной неожиданностью. Еще в апреле этого года Джекман нежно поздравлял свою возлюбленную с 27-й годовщиной бракосочетания.

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