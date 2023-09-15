Нардеп Нестор Шуфрич получил подозрение в госизмене

По делу производится почти полсотни обысков у фигуранта и его окружении.

Народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Офиса генпрокурора.

СБУ совместно с ДБР и Офисом генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича.

"Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине", – говорится в сообщении.

Одной из основных задач Шуфрича, сообщают в СБУ, была подрывная деятельность в информационной сфере. Депутат систематически распространял нарративы Кремля о том, что "украинское государство — якобы искусственное образование, что у Украины и России единственная история и что украинцы и россияне — якобы "один народ".

"Таким образом, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе", — подчеркивают в Службе безопасности.

По местам жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

СБУ отмечает, что Владимир Сивкович сбежал в Москву еще в 2014-м, где творил "кротоферму" для взрывной деятельности против Украины. Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене и которого задерживал лично Председатель Службы безопасности Василий Малюк.

Между тем в Офисе Генпрокурора сообщают, что правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемого и у его близкого окружения, изъята запрещенная советская символика. Отмечается, что в своих выступлениях депутат от "ОПЗЖ" проводил подрывную деятельность против Украины, а также распространял информацию, "направленную на выражение осуждения, умаление авторитета и дискредитацию институтов украинской власти".

"Подозреваемый поддерживал идеи пророссийской направленности дальнейшего развития Украины. Он исходил из геополитических интересов РФ, предполагающих пребывание Украины в сфере ее влияния. Нардеп, зная об оккупации государством-агрессором части территории Украины, продолжал осуществлять подрывную деятельность против нашего государства", — подчеркивают в ОГ.

В пятницу, 15 сентября, у Нестора Шуфрича состоялись обыски. / Фото: Офис генерального прокурора

В пятницу, 15 сентября, в доме действующего депутата Нестора Шуфрича прошли обыски.

Напомним, утром 15 сентября журналист Юрий Бутусов сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Нестора Шуфрича у него дома – в селе Козин Киевской области.

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