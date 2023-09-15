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Обыски у Шуфрича: что СБУ нашла у депутата (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Обыски у Шуфрича: что СБУ нашла у депутата (фото)

Обыски в Несторе Шуфриче. / Фото: Цензор.нет

В частности, у парламентария обнаружили ордена с георгиевскими лентами.

В пятницу, 15 сентября, у народного депутата запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича Служба безопасности Украины провела обыски.

Фото обыска СБУ у парламентария обнародовало издание Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у Шуфрича были обнаружены ордена с георгиевскими лентами, кители и гербы Российской империи, а также документы, связанные со страной агрессором.

Обыски в Несторе Шуфриче. / © Цензор.нет
Обыски в Несторе Шуфриче. / Фото: Цензор.нет
Обыски в Несторе Шуфриче. / © Цензор.нет
Обыски в Несторе Шуфриче. / Фото: Цензор.нет
Обыски в Несторе Шуфриче. / © Цензор.нет
Обыски в Несторе Шуфриче. / Фото: Цензор.нет
Обыски в Несторе Шуфриче. / © Цензор.нет
Обыски в Несторе Шуфриче. / Фото: Цензор.нет
Обыски в Несторе Шуфриче. / © Цензор.нет
Обыски в Несторе Шуфриче. / Фото: Цензор.нет

Напомним, утром 15 сентября журналист Юрий Бутусов сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Нестора Шуфрича у него дома – в селе Козин Киевской области. Сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича.

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Дата публикации
Просмотры
3239
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