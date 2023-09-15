Лукашенко может получить ордер на арест следом за Путиным — Подоляк

Европарламент признал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на уровне с российским диктатром Владимиром Путиным причастными к войне против Украины. Теперь там раздался призыв в ЕС найти правовые пути, чтобы арестовать активы белорусского руководства и передать их на восстановление Украины и выписать Лукашенко такой же международный ордер, как и Путину.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

Подоляк отмечает, что это очень важные решения Европарламента.

"Это политическая фиксация статуса Лукашенко. Мы помним, что до выборов 2020 года с Лукашенко заигрывали определенные политические институты, в частности европейские, давали ему возможность чувствовать себя человеком, сидящим на двух стульях, берет что-то в России, о чем-то договаривается с Европой. и тому подобное", — подчеркнул советник ОП.

Впрочем, пока юридических решений об этом нет.

"А политическое крайне важно, потому что фиксирует, что Лукашенко намертво привязан к Путину и геноцидному типу войны. И несмотря ни на что Лукашенко так же будет отвечать за все, что сегодня Россия делает в Украине", — говорит Подоляк.

Он продолжает, что теперь необходимо наблюдать, состоится ли какая-либо юридическая фиксация этого решения для Беларуси с точки зрения, например, ордера МКС.

"Сначала у них есть определенный политический консенсус. Мы его сегодня видим. После этого они начинают дискуссии на разных уровнях о том, как теперь этот политический консенсус реализовать в юридических определенных действиях. После этого будут наработаны несколько пакетов – более жесткий, более радикальный, менее жесткий и тому подобное", — резюмировал Подоляк.

Что известно об аресте Путина

Российский диктатор Владимир Путин собрался уехать за границу, однако теперь его визиты не будут анонсировать, поскольку тот находится в розыске Международного уголовного суда.

В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал свои личные заверения, что российский президент-диктатор Владимир Путин не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда, если тот приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

В Офисе президент Зеленского ответил президенту Бразилии, который пообещал не арестовывать Путина.

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