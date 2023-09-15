Падение дронов в Румынии: Подоляк назвал два варианта реакции НАТО

НАТО должно принять совместное решение после падения обломков российских беспилотников на территории Румынии.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Мне нравится позиция румын, потому что они объективно все комментируют. Они говорят: "Да, мы видим, чьи это обломки, чьи это дроны. Мы инициировали консультации в рамках коллективного органа НАТО относительно того, что нужно делать".

То есть они четко осознают происходящее. И здесь нужно отдать им должное. Они правильно говорят, что Россия не нападает. Безусловно, Россия использует воздушное пространство, потому что для нее нет запретов, если нужно что-то делать – они это делают.

В конце концов, это не вопрос Румынии, как нужно реагировать на подобные действия России, это вопрос коллективного органа под названием НАТО. Оно должно провести согласно 4 статье консультации, а затем решить, что делать. На мой взгляд, есть два решения: одно мне очень нравится, другое нравится, но меньше:

предоставить гораздо больше систем противовоздушной обороны или дополнительные снаряды к системам, которые обезопасят и Юг Украины. То есть, чтобы закрыть небо над Украиной, учитывая, что Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре;

увеличить количество систем противоракетной обороны или противовоздушной обороны на границе Румынии, чтобы они могли это уничтожать в акватории Черного моря, если видят, что дроны оттуда уходят на территорию Румынии.

По мнению Подоляка, это должно быть коллективное решение НАТО, они должны провести консультации, принять решение.



На территории Румынии упали российские беспилотники: что известно

4 сентября глава Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что во время ночной массированной Вооруженных Сил Российской Федерации произошел взрыв нескольких российских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа "Shahed 136" на территории Румынии, недалеко от Измаильского порта.

В тот же день в Минобороны Румынии сообщили, что российские беспилотники не представляли прямой угрозы стране. Кроме этого, ведомство заявило, что страна приняла "дополнительные меры для усиления бдительности" в своем национальном пространстве.

Накануне власти страны, являющейся членом НАТО, также объявили о строительстве укрытий для гражданских на пограничных.

Следует отметить, что после инцидентов в Румынии несколько раз вызывали российского дипломата. В МИД в очередной раз отметили протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии российскими дронами.

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