В Румынии повторно вызвали российского дипломата после обнаружения обломков беспилотника

МИД уже проинформировал НАТО об инциденте с обломками "Шахеда" и консультируется с членами Альянса.
Министерство иностранных дел Румынии в очередной раз вызвало главу российской дипмиссии после обнаружения обломков БПЛА.
Об этом говорится в заявлении МИД Румынии, сообщает digi24.
В МИД в очередной раз отметили протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии российскими дронами.
"Министерство иностранных дел решительно призывает положить конец неоднократным нападениям на украинское население и гражданскую инфраструктуру и безответственному обострению со стороны Российской Федерации ситуации с безопасностью", — добавляют там.
Как уточнили в МИДе, ведомство срочно вызывает главу дипмиссии РФ.
Напомним, 13 сентября после атаки РФ по Одесщине на территорию Румынии снова упал беспилотник. Обломки БПЛА обнаружили в районе городов Нуферул и Виктория Тульчинского уезда.
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