В Румынии повторно вызвали российского дипломата после обнаружения обломков беспилотника

МИД уже проинформировал НАТО об инциденте с обломками "Шахеда" и консультируется с членами Альянса.

Министерство иностранных дел Румынии в очередной раз вызвало главу российской дипмиссии после обнаружения обломков БПЛА.

Об этом говорится в заявлении МИД Румынии, сообщает digi24.

В МИД в очередной раз отметили протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии российскими дронами.

"Министерство иностранных дел решительно призывает положить конец неоднократным нападениям на украинское население и гражданскую инфраструктуру и безответственному обострению со стороны Российской Федерации ситуации с безопасностью", — добавляют там.

Как уточнили в МИДе, ведомство срочно вызывает главу дипмиссии РФ.

Напомним, 13 сентября после атаки РФ по Одесщине на территорию Румынии снова упал беспилотник. Обломки БПЛА обнаружили в районе городов Нуферул и Виктория Тульчинского уезда.

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