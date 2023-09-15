Падіння дронів у Румунії: Подоляк назвав два варіанти реакції НАТО

НАТО має ухвалити спільне рішення після падіння уламків російських безпілотників на території Румунії.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

"Мені подобається позиція румунів, бо вони об'єктивно все коментують. Вони кажуть: "Так, ми бачимо, чиї це уламки, чиї це дрони. Ми ініціювали консультації у межах колективного органу НАТО щодо того, що треба робити тощо".

Тобто вони чітко свідомі того, що відбувається. І тут треба віддати їм належне. Вони правильно говорять, що Росія не нападає. Безумовно, Росія використовує повітряний простір, тому що для неї не існує заборон, якщо треба щось робити – вони це роблять.

Зрештою, це ж не питання Румунії, як треба реагувати на подібні дії Росії, це питання колективного органу під назвою НАТО. Воно має провести згідно з 4 статтею консультації, а після того вирішити, що робити. На мій погляд, є два рішення: одне мені дуже подобається, інше подобається, але трохи менше:

надати набагато більше систем протиповітряної оборони чи додаткові снаряди до систем, які убезпечать і Південь України. Тобто щоб закрити небо над Україною, враховуючи, що Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі;

збільшити кількість систем протиракетної оборони чи протиповітряної оборони на кордоні Румунії, для того, щоб вони могли це нищити в акваторії Чорного моря, якщо бачать, що дрони звідти йдуть на територію Румунії.

На думку Подоляка, це має бути колективне рішення НАТО, вони мають провести консультації, прийняти відповідні рішення.



На території Румунії впали російські безпілотники: що відомо

4 вересня очільник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що під час нічної масованої Збройних Сил Російської Федерації стався вибух кількох російських безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу "Shahed 136" на території Румунії, неподалік від Ізмаїльського порту.

Того ж дня в Міноборони Румунії повідомили, що російські безпілотники не становили прямої загрози країні. Крім цього, відомство заявило, що країна вжила "додаткових заходів для посилення пильності" у своєму національному просторі.

Напередодні влада країни, яка є членом НАТО, також оголосила про будівництво укриттів для цивільних на прикордонні.

Слід зауважити, що після інцидентів в Румунії кілька разів викликали російського дипломата. В МЗС вкотре наголосили на протесті проти чергового порушення повітряного простору Румунії російськими дронами.

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