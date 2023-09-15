Лукашенко може отримати ордер на арешт слідом за Путіним - Подоляк

Подоляк каже, що це політична фіксація статусу Лукашенка.

Європарламент визнав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на рівні з російським диктатром Володимиром Путіним причетними до війни проти України. Тепер там пролунав заклик до ЄС знайти правові шляхи, щоб арештувати активи білоруського керівництва і передати їх на відновлення України та виписати Лукашенку такий же міжнародний ордер як і Путіну.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

Подоляк зауважує, що це дуже важливі рішення Європарламенту.

"Це політична фіксація статусу Лукашенка. Ми пам'ятаємо, що до виборів 2020 року з Лукашенком загравали певні політичні інституції, зокрема європейські, давали йому можливість почувати себе людиною, яка сидить на двох стільцях, бере щось в Росії, про щось домовляється з Європою тощо", - наголосив радник ОП.

Утім, наразі юридичних рішень про це немає.

"А політичне є вкрай важливим, тому що фіксує, що Лукашенко намертво прив'язаний до Путіна та геноцидного типу війни. І попри все Лукашенко так само відповідатиме за все, що сьогодні Росія чинить в Україні", - каже Подоляк.

Він продовжує, що тепер необхідно спостерігати, чи відбудеться якась юридична фіксація цього рішення для Білорусі з точки зору, наприклад, ордеру МКС.

"Спочатку в них є певний політичний консенсус. Ми його сьогодні бачимо. Після цього вони починають дискусії на різних рівнях про те, як тепер цей політичний консенсус реалізувати в юридичних певних діях. Після цього будуть напрацьовані декілька пакетів – більш жорсткий, більш радикальний, менш жорсткий тощо", - резюмував Подоляк.

Що відомо про арешт Путіна

Російський диктатор Володимир Путін зібрався поїхати за кордон, проте тепер його візити не анонсуватимуть, оскільки той перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду.

Водночас президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відкликав свої особисті запевнення, що російського президента-диктатора Володимира Путіна не заарештують за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на саміт G20 до Ріо-де-Жанейро.

В Офісі президент Зеленського відповіли президенту Бразилії, який пообіцяв не заарештовувати Путіна.

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