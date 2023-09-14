Лукашенко прилетів до Росії: про що буде говорити з Путіним

Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Росії на чергові переговори з диктатором Володимиром Путіним, які мають відбутися 15 вересня. Проте цей візит Лукашенка не анонсувався заздалегідь.

Політтехнолог Юрій Подорожній розповів "24 Каналу", чому і для чого мають зустрітися диктатори.

Наразі тема перемовин Путіна з Лукашенком невідома, проте можна припустити, що самопроголошений президент Білорусі, за словами експерта, почне вчергове "бредити" та проголошувати наративи, які потрібні Росії.

"При цьому проголошує він їх в такій тональності та в такий спосіб, що вони начебто мають справити враження на населення України", – наголосив політтехнолог.

Раніше Лукашенко розповідав, як російський диктатор, маючи "велике серце", не "захопив Київ", тому що начебто "боявся його зруйнувати".

Подорожній висловив думку, що не варто очікувати від перемовин 15 вересня важливих новин. Лукашенко постійно відідує Москву і, як сказав експерт, є гауляйтером РФ, а також призначеним Кремлем "президентом РБ". Саме тому його не визнають у цій якості, і вважають "так званим "президентом" Білорусі".

"Як і будь-який губернатор він прилітає до Путіна і звітує, як і що він робить. І хоча історія з ПВК "Вагнером" та його миротворчою місією начебто завершилась, але водночас Путін буде ставити перед Білоруссю нові завдання", – підкреслив Юрій Подорожній.

Нагадаємо, повідомлялося, що очільник РБ Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до Росії. Там у диктатора заплановані переговори з Володимиром Путіним.

Тим часом з очільником Кремля Путіним вже зустрівся північнокорейський диктатор і зробив заяву про війну Росії в Україні. Зокрема, Кім Чен Ин висловив упевненість у тому, що російська окупаційна армія та народ переможуть проти "зла", яке він назвав "західним імперіалізмом" у війні.

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