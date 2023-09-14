Лукашенко прилетел в Россию: о чем будет говорить с Путиным

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Россию на очередные переговоры с диктатором Владимиром Путиным, которые должны пройти 15 сентября. Однако визит Лукашенко не анонсировался заранее.

Политтехнолог Юрий Подорожный рассказал "24 Каналу", почему и зачем должны встретиться диктаторы.

Тема переговоров Путина с Лукашенко неизвестна, однако можно предположить, что самопровозглашенный президент Беларуси, по словам эксперта, начнет в очередной раз "бредить" и провозглашать нарративы, которые нужны России.

"При этом он провозглашает их в такой тональности и таким образом, что они якобы должны произвести впечатление на население Украины", — подчеркнул политтехнолог.

Ранее Лукашенко рассказывал, как российский диктатор, имея "большое сердце", не "захватил Киев", потому что вроде бы "боялся его разрушить".

Подорожный выразил мнение, что не стоит ожидать переговоров 15 сентября важных новостей. Лукашенко постоянно отедает Москву и, как сказал эксперт, является гауляйтером РФ, а также назначенным Кремлем "президентом РБ". Именно поэтому его не признают в этом качестве и считают "так называемым "президентом" Беларуси".

"Как и любой губернатор он прилетает к Путину и отчитывается, как и что он делает. И хотя история с ПИК "Вагнером" и его миротворческой миссией вроде бы завершилась, но в то же время Путин будет ставить перед Беларусью новые задачи", — подчеркнул Юрий Подорожный. .

Напомним, сообщалось, что глава СБ Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Там у диктатора запланированы переговоры с Владимиром Путиным.

Тем временем с главой Кремля Путиным уже встретился северокорейский диктатор и сделал заявление о войне России в Украине. В частности, Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что российская оккупационная армия и народ победят против "зла", которое он назвал "западным империализмом" в войне.

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