Зустріч Путіна і Кім Чен Ина: у лідера КНДР є зброя, яку дуже хоче російський диктатор

Диктатори не розповідають про що домовилися.

Зустріч президента Росії Володимира Путіна і північнокорейського лідера Кім Чен Ина відбулася в момент взаємної необхідності. Так, Москва потребує боєприпасів для війни проти України, а Пхеньяну потрібні військові технології для забезпечення безпеки режиму Кіма.

Про це пише видання New York Times.

Як пишуть журналісти, КНДР стала для Росії більш значущим союзником, незважаючи на розбіжності та бідність. Це свідчить про те, як сильно війна проти України змінила зовнішню політику для РФ.

Як розповів директор Російського Євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв, війна є організуючим принципом російської зовнішньої політики. З його словів, Північна Корея може підтримати прагнення Кремля дати відсіч тому, що Путін називає "гегемонією Заходу".

Видання нагадує, що коли РФ почала повномасштабне вторгнення до України, то КНДР була однією з перших і небагатьох країн, які її підтримали.

Однак, за словами аналітиків, наразі Росія стурбована програмою Північної Кореї зі створення ядерної зброї, яка розвивається. Після шести ядерних випробувань, які провів Пхеньян у період від 2006 до 2017 року, РФ і Китай приєдналися до серії резолюцій Ради Безпеки ООН, що запроваджують дедалі жорсткіші санкції проти КНДР. Але після поглиблення конфлікту і конфронтації зі Сполученими Штатами ця проблема стала другорядною.

Меттью Міллер, речник Державного департаменту у Вашингтоні, охарактеризував зустріч так, що Путін "​благає Кім Чен Ина про допомогу".

Але не тільки Росія звертається за допомогою до Корейського півострова: згідно з угодами, тихо укладеними з Вашингтоном, Південна Корея протягом місяців доправляла велику кількість артилерійських снарядів до Сполучених Штатів.

Видання Washington Post зазначає, що Кім Чен Ин може дати Путіну артилерійські боєприпаси радянського зразка в обмін на продовольство і збройові технології. Також Кремль може дозволити більшій кількості північнокорейських робітників працювати в РФ.

Що відомо про візит Кім Чен Ина до Путіна

Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Росії для переговорів із Путіним 12 вересня. Диктатор прибув на станцію "Хасан" бронепоїздом. Коли він ще тільки виїхав з Пхеньяну, офіційне корейське Центральне інформаційне агентство підтвердило візит до РФ.

Лідер Північної Кореї перебував у супроводі високопосадовців збройної промисловості та військових, а також міністра закордонних справ.

За 12 років при владі Кім Чен Ин рідко їздить за кордон, у нього було лише сім поїздок за кордон — чотири з них до Китаю.

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