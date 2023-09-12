Лула да Сілва змінив свою думку щодо арешту Путіна у Бразилії

Бразильський лідер наголосив, що не знає, яке рішення ухвалить система правосуддя його країни.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відкликав свої особисті запевнення, що російського президента-диктатора Володимира Путіна не заарештують за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на саміт G20 до Ріо-де-Жанейро.

Про це президент Бразилії сказав в інтерв'ю ЗМІ, повідомляє видання UOL.

"Я не знаю, чи бразильська система правосуддя заарештує його. Це вирішують суди, а не уряд і не парламент. Це важливо", - сказав Лула.

Бразильський лідер наголосив, що хоче вивчити питання щодо Міжнародного кримінального суду. Зокрема, "чому Бразилія підписала угоду"

"Тому що США його не підписали, Росія також не є його підписантом. Отже, я хочу знати, чому Бразилія підписала угоду про суд, яку США не приймають", - заявив бразильський лідер.

Нагадаємо, раніше президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що російського диктатора Володимира Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, який проходитиме 2024 року.

В Офісі президент Зеленського відповіли президенту Бразилії, який пообіцяв не заарештовувати Путіна. За словами радника ОП Михайла Подоляка, президент Бразилії є автором курсу: "ламай усе, що можна".

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