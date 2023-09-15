Обшуки у Шуфрича: що СБУ знайшла в депутата (фото)

Зокрема, у парламентаря виявили ордени з георгіївськими стрічками.

У п'ятницю, 15 вересня, у народного депутата забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича Служба безпеки України провела обшуки.

Світлини обшуку СБУ у парламентаря оприлюднило видання Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Шуфрича знайшли ордени з георгіївськими стрічками, кітелі, та герби Російської імперії, а також документи, що пов'язані з країною агресоркою.

Обшуки в Нестора Шуфрича. / Фото: Цензор.нет

Обшуки в Нестора Шуфрича. / Фото: Цензор.нет

Обшуки в Нестора Шуфрича. / Фото: Цензор.нет

Обшуки в Нестора Шуфрича. / Фото: Цензор.нет

Обшуки в Нестора Шуфрича. / Фото: Цензор.нет

Нагадаємо, зранку 15 вересня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Служба безпеки України затримала Нестора Шуфрича у нього вдома - у селі Козин Київської області. Сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича.

Читайте також: