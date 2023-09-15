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Обыски у Нестора Шуфрича: яркие фотожабы

Обыски у Нестора Шуфрича: яркие фотожабы

Обыски в Несторе Шуфриче / Фото: Цензор.нет

В Сети отреагировали на событие.

Сегодня, 15 сентября, СБУ провела обыски у Нестора Шуфрича. Политику инкриминируют госизмену и сотрудничество с бывшим народным депутатом Владимиром Сивковичем, якобы курировавшим российских разведчиков.

Служба безопасности Украины нашла во время обысков у народного депутата российские медали и запретную символику.

В 2019 году Нестор Шуфрич был избран народным депутатом от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Тем временем Сеть взорвалась мемами на событие.

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