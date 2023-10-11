Байден застеріг треті сторони від втручання у конфлікт Ізраїля та ХАМАСу

Президент США нагадав, що американці посили свою присутність у регіоні.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що не рекомендує третім сторонам втручатись у конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

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Відповідну заяву він зробив під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Дозвольте мені ще раз сказати будь-якій країні, будь-якій організації, яка думає взяти участь у цій ситуації, я хочу вам сказати: не робіть цього", - заявив Байден на брифінгу.

Крім того, президент США нагадав, що американські військові посилили свою присутність у регіоні, зокрема перекинули туди свій найбільший авіаносець.

"І ми готові перекинути додаткові сили та засоби у разі потреби", - додав Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіаносець Сполучених Штатів "Джеральд Р. Форд" прибув до східного Середземномор'я.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, як Росія може використати війну в Ізраїлі проти України.

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