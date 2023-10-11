Байден предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт Израиля и ХАМАСа

Президент США напомнил, что американцы усилили свое присутствие в регионе.

Президент США Джо Байден заявил, что не рекомендует третьим сторонам вмешиваться в конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС.

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Соответствующее заявление он сделал во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, которая думает поучаствовать в этой ситуации, я хочу вам сказать: не делайте этого", — заявил Байден на брифинге.

Кроме того, президент США напомнил, что американские военные усилили свое присутствие в регионе, в частности, перебросили туда свой крупнейший авианосец.

"И мы готовы опрокинуть дополнительные силы и средства в случае необходимости", — добавил Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что авианосец Соединенных Штатов "Джеральд Р. Форд" прибыл в восточное Средиземноморье.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, как Россия может использовать войну в Израиле против Украины.

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