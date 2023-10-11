Астрологический прогноз на 11 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: под запретом находятся любые начинания, какой бы сферы они ни касались: результат окажется не только негативным, но и в большинстве случаев – прямо противоположным ожидаемому.
Символ дня: Омут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бристольский голубой, бусый.
Счастливые камни дня: аурипигмент, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: бедра.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому необходимо обращаться к врачу без промедления. Могут как обостриться хронические недуги, так и появиться новые, симптоматика последних окажется настолько необычной, что сложно будет поставить точный диагноз, а, значит, необходимо обратиться к хорошему специалисту.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса, заменив его рыбой, а также овощами и фруктами с большим содержанием клетчатки – свеклой, морковью, брокколи, яблоками и грушами.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, принесет много радости и счастья.
Дачные работы дня: можно обрезать и прививать плодовые деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: можно – и нужно – создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны рассказывают о внутренних проблемах человека, которые ему необходимо решить.
Табу дня: необходимо бороться с рассеянностью – она помешает достичь профессиональных целей.
Цитата дня: «Боритесь со злом внутри вас, а не со злом внутри других» (Конфуций).
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