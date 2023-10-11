Астрологический прогноз на 11 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: под запретом находятся любые начинания, какой бы сферы они ни касались: результат окажется не только негативным, но и в большинстве случаев – прямо противоположным ожидаемому.

Символ дня: Омут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бристольский голубой, бусый.

Счастливые камни дня: аурипигмент, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому необходимо обращаться к врачу без промедления. Могут как обостриться хронические недуги, так и появиться новые, симптоматика последних окажется настолько необычной, что сложно будет поставить точный диагноз, а, значит, необходимо обратиться к хорошему специалисту.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса, заменив его рыбой, а также овощами и фруктами с большим содержанием клетчатки – свеклой, морковью, брокколи, яблоками и грушами.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, принесет много радости и счастья.

Дачные работы дня: можно обрезать и прививать плодовые деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны рассказывают о внутренних проблемах человека, которые ему необходимо решить.

Табу дня: необходимо бороться с рассеянностью – она помешает достичь профессиональных целей.

Цитата дня: «Боритесь со злом внутри вас, а не со злом внутри других» (Конфуций).

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