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Астрологический прогноз на 11 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
129
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 11 октября

Омут - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: под запретом находятся любые начинания, какой бы сферы они ни касались: результат окажется не только негативным, но и в большинстве случаев – прямо противоположным ожидаемому. 

Символ дня: Омут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, бристольский голубой, бусый. 

Счастливые камни дня: аурипигмент, хризопраз. 

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому необходимо обращаться к врачу без промедления. Могут как обостриться хронические недуги, так и появиться новые, симптоматика последних окажется настолько необычной, что сложно будет поставить точный диагноз, а, значит, необходимо обратиться к хорошему специалисту. 

Питание дня: необходимо отказаться от мяса, заменив его рыбой, а также овощами и фруктами с большим содержанием клетчатки – свеклой, морковью, брокколи, яблоками и грушами. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, принесет много радости и счастья. 

Дачные работы дня: можно обрезать и прививать плодовые деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: можно – и нужно – создавать защитные талисманы и обереги. 

Сны дня: сны рассказывают о внутренних проблемах человека, которые ему необходимо решить. 

Табу дня: необходимо бороться с рассеянностью – она помешает достичь профессиональных целей. 

Цитата дня: «Боритесь со злом внутри вас, а не со злом внутри других» (Конфуций). 

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Дата публикации
Просмотры
129
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