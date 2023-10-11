Астрологічний прогноз на 11 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: під забороною перебувають будь-які починання, хоч би якої сфери вони стосувалися: результат виявиться не лише негативним, а й у більшості випадків – прямо протилежним очікуваному.

Символ дня: омут.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: морської хвилі, брістольський блакитний, бусий.

Щасливе каміння дня: аурипігмент, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, тривають довго, тому необхідно звертатися до лікаря без зволікань. Можуть як загостритися хронічні недуги, так і з'явитися нові, симптоматика яких виявиться настільки незвичайною, що складно буде встановити точний діагноз, а отже, необхідно звернутися до хорошого фахівця.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса, замінивши його рибою, а також овочами та фруктами з великим вмістом клітковини – буряком, морквою, броколі, яблуками і грушами.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, принесе багато щастя й радості.

Дачні роботи дня: можна обрізати та щепити плодові дерева й чагарники.

Магія й містика дня: можна – і потрібно – створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни розповідають про внутрішні проблеми людини, які їй необхідно вирішити.

Табу дня: необхідно боротися з неуважністю — вона завадить досягти професійних цілей.

Цитата дня: "Боріться зі злом усередині вас, а не зі злом усередині інших" (Конфуцій).

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