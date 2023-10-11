Израилю может угрожать война на пять фронтов — аналитики (карта)

По словам аналитиков, Израиль находится в начале очень продолжительного конфликта.

Израилю грозит война на пять фронтов с ХАМАСом, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинцами с Западного берега реки Иордан.

Об этом сообщают эксперты ближневосточного центра Le Beck, передает BILD.

"Мы имеем дело с очень продолжительным конфликтом, который дает множество отправных точек для более широкой эскалации", – считают эксперты.

Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и потому не могут просто оставаться в стороне, говорится в статье. Сообщалось о нападениях со стороны Ливана, кроме того, не следует списывать со счетов атаки со стороны Сирии или даже Ирака и Йемена, добавили эксперты.

Кроме атак ХАМАСа из Газы и Хезболлы из Ливана Иран сам мог бы активно вмешаться и таким образом открыть третий фронт.

"Израиль (верит он в это или нет) воздерживается от обвинений Ирана, зная, что это еще больше приведет его в угол и приведет к многосторонней войне", — говорят эксперты.

Четвертый и пятый фронт могут открыть палестинские группы на Западном берегу реки Иордан и иранские ополченцы в Сирии.

По словам аналитиков, Иран тем временем уже провел "тест" возможной многофронтовой войны и совершил несколько атак на Израиль по разным направлениям.

"Сюда входит проникновение беспилотников из Сирии, запуск одного из самых больших ракетных обстрелов из Ливана (вероятно, со стороны ХАМАСа, с одобрения Хезболлы) и попытка атаки с юга Сирии", — говорится в сообщении.

Bild: Израилю грозит вооруженный конфликт на пять фронтов / Фото: The Bild

Но, исходя из нежелания Израиля обвинять Иран, эксперты делают вывод, что война на нескольких фронтах пока маловероятна.

Ранее журналист Виталий Портников объяснил, как наземная операция Израиля в секторе Газа изменит мировой порядок.

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