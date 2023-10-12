alyona alyona в еротичному мереживному бодіс'юті станцювала на камеру

Артистка на власному прикладі показала, що треба любити і приймати себе таким, як є.

Українська реп-виконавиця alyona alyona невтомно доводить на власному прикладі, що приймати і любити себе треба таким, який ти є.

Цього разу співачка поділилася з шанувальниками у TikTok своїм сміливим відео, в якому постала в еротичному мереживному боді. Пікантне вбрання артистки підкреслило її пишний бюст:

"Коли кажуть, що люди в тілі незвабливі… Всі прекрасні, хто несе в світ любов", - підписала відео Альона.

alyona alyona знялася в еротичному бодіс'юті і засвітила пишний бюст

Своєю чергою, підписники сторінки реперки розділилися у своїх думках. Хтось підтримав артистку за її сміливість, а хто навпаки – засудив:

Головне впевненість та любов до себе. Ви прекрасні

Ти дуже гарна! Красуня!

Якщо вам так комфортно, то кайф! Любіть себе – це найголовніше

Ого у вас альона і ще одна альона

Мене більше турбує питання здоров'я, бо у мене, наприклад, 7 зайвих кг і мені якщо чесно не ок, і тут не про красу чи не красу

Нагадаємо, нещодавно відомий радіоведучий розсекретив вагу alyona alyona. Також він видав, скільки важать Надя Дорофєєва, Наталія Могилевська та Олександра Заріцька.

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