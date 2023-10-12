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alyona alyona в эротическом кружевном бодисьюте станцевала на камеру

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
932
Время на прочтение
1 мин
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alyona alyona в эротическом кружевном бодисьюте станцевала на камеру

alyona alyona

Артистка на собственном примере показала, что нужно любить и принимать себя таким, как есть.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona без устали доказывает на собственном примере, что принимать и любить себя надо таким, какой ты есть.

В этот раз певица поделилась с поклонниками в TikTok своим смелым видео, в котором предстала в эротическом кружевном боди. Пикантный наряд артистки подчеркнул ее пышный бюст:

"Когда говорят, что люди в теле непривлекательны… Все прекрасны, кто несет любовь в мир", – подписала видео Алена.

alyona alyona снялась в эротическом бодисьюте и засветила пышный бюст

alyona alyona снялась в эротическом бодисьюте и засветила пышный бюст

В свою очередь подписчики страницы реперши разделились во мнениях. Кто-то поддержал артистку за ее смелость, а кто-то наоборот – осудил:

  • Главное – уверенность и любовь к себе. Вы прекрасны
  • Ты очень красивая! Красотка!
  • Если вам так удобно, то кайф! Любите себя – это самое главное
  • Ого у вас Алена и еще одна Алена
  • Меня больше беспокоит вопрос здоровья, потому что у меня, например, 7 лишних кг и мне если честно не ок, и здесь не о красоте или не красоте

Напомним, недавно известный радиоведущий рассекретил вес alyona alyona. Также он выдал, сколько весят Надя Дорофеева, Наталья Могилевская и Александра Зарицкая.

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Дата публикации
Просмотры
932
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