alyona alyona в эротическом кружевном бодисьюте станцевала на камеру

Артистка на собственном примере показала, что нужно любить и принимать себя таким, как есть.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona без устали доказывает на собственном примере, что принимать и любить себя надо таким, какой ты есть.

В этот раз певица поделилась с поклонниками в TikTok своим смелым видео, в котором предстала в эротическом кружевном боди. Пикантный наряд артистки подчеркнул ее пышный бюст:

"Когда говорят, что люди в теле непривлекательны… Все прекрасны, кто несет любовь в мир", – подписала видео Алена.

alyona alyona снялась в эротическом бодисьюте и засветила пышный бюст

В свою очередь подписчики страницы реперши разделились во мнениях. Кто-то поддержал артистку за ее смелость, а кто-то наоборот – осудил:

Главное – уверенность и любовь к себе. Вы прекрасны

Ты очень красивая! Красотка!

Если вам так удобно, то кайф! Любите себя – это самое главное

Ого у вас Алена и еще одна Алена

Меня больше беспокоит вопрос здоровья, потому что у меня, например, 7 лишних кг и мне если честно не ок, и здесь не о красоте или не красоте

Напомним, недавно известный радиоведущий рассекретил вес alyona alyona. Также он выдал, сколько весят Надя Дорофеева, Наталья Могилевская и Александра Зарицкая.

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