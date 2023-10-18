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Джо Байден прибув до Ізраїлю (фото)

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Олена КапнікОлена Капнік
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Джо Байден прибув до Ізраїлю (фото)

Джо Байден прибув до Ізраїлю 18 жовтня. / Фото: Associated Press

Країну вже раніше відвідував Блінкен.

Президент США Джо Байден у середу, 18 жовтня,  прибув до Ізраїлю. Літак американського лідера приземлився в Тель-Авіві.

Про це повідомляють видання CNN та AP.

Своїм візитом Байден прагне продемонструвати тверду підтримку Ізраїлю в його зусиллях зі знищення ХАМАС. Крім того, Вашингтон намагається знайти шляхи полегшення гуманітарних проблем у Секторі Гази.

Слід зауважити, що спочатку про ймовірний візит президента США до Ізраїлю повідомили ЗМІ. Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив цей візит очільника Білого дому.

Президента Джо Байдена вітає прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. / © Associated Press
Президента Джо Байдена вітає прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. / Фото: Associated Press
Джо Байден і Біньямін Нетаньягу. / ©
Джо Байден і Біньямін Нетаньягу.
Кортеж президента Джо Байдена. / ©
Кортеж президента Джо Байдена.

Нагадаємо, 12 жовтня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Ізраїль. Візити американських політиків відбуваються на тлі нападу ХАМАСу на країну.

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Дата публікації
Перегляди
555
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