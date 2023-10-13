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Война Израиля с ХАМАСом: увеличилось количество погибших украинцев

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Война Израиля с ХАМАСом: увеличилось количество погибших украинцев

Похороны во время боевых действий в Израиле / Фото: Associated Press

Обнародована последняя информация о жертвах боевых действий на территории Израиля и Сектора Газы среди иностранцев.

Число погибших граждан Украины во время войны, которую ведет армия обороны Израиля с боевиками палестинского движения ХАМАС, увеличилось до двенадцати.

Об этом в пятницу, 13 октября, сообщили в украинском посольстве в Израиле агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме 12 погибших, еще восемь украинцев считаются пропавшими без вести.

Накануне, 12 октября, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщал о 7 погибших украинцах и 9 гражданах Украины, получивших ранения разной степени тяжести.

Жертвы среди иностранцев

По последней обнародованной информации в Израиле в результате боевых действий пострадали граждане других стран:

  • США — 18 погибли, 21 считается пропавшим;
  • Франции — 13 погибли, 9 считаются пропавшими;
  • Аргентины — 8 погибли, 19 считаются пропавшими;
  • Великобритании — 7 погибли, 10 считаются пропавшими;
  • Германии — 4 погибли, 13 считаются пропавшими;
  • КНР — 4 погибли, 3 считаются пропавшими;
  • Таиланда — 4 погибли, 9 считаются пропавшими;
  • Азербайджана — 3 погибли, 1 считается пропавшим.

Также погибли по два гражданина Австрии, Бельгии, Испании, ЮАР, Бразилии, Узбекистана, Филиппин; по одному гражданину Ирландии, Польши, Румынии, Турции, Италии, Канады, Австралии, Казахстана, Литвы, Венгрии, Мексики, Молдовы, Португалии, Дании, Эстонии, Судана, Индии.

Среди россиян — 11 погибших, 14 числятся пропавшими, среди граждан Беларуси — 4 погибли, один исчез.

Напомним, ранее сообщалось, что во время войны Израиля против боевиков ХАМАС погибли уже более 1,2 тыс. человек.

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Дата публикации
Просмотры
957
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