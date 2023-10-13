7-летней дочери Елены Кравец сделали операцию: звезда показала девочку в гипсе

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец напугала поклонников фото ее 7-летней дочери Кати из больницы.

Как рассказала звезда, месяц назад ее дочь каталась на самокате, упала и сломала руку. Из-за травмы девочке пришлось делать операцию. К счастью, сейчас с Катей все хорошо. Как рассказала Кравец в Instagram, ее дочери очень помогли в больнице Охматдет.

Ведущая рассказала о враче, который делал ее дочери операцию:

"Месяц назад Катя упала с самоката и сломала руку. Не буду в подробностях описывать тот день, скажу только, что он был сплошным нашим волнением, вы понимаете. Я хочу оставить этот пост здесь в знак благодарности человеку, который очень быстро и профессионально помог нам тогда. На фото – Катя позавчера в новой шапке и шарфе, не хотела снимать. И она же в день перелома после операции. Обратите внимание, без гипса!" – рассказала Кравец.

Дочь Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Дочь Елены Кравец сломала руку / Фото: instagram.com/lennykravets

По словам ведущей, ее дочери сделали операцию по новой технологии, позволяющей облегчить процесс сростания костей даже без необходимости носить гипс.

Напомним, ранее старшая дочь Елены Кравец поделилась редкими фото с младшей сестрой. 20-летняя Мария показала, как водит 7-летнюю Катю в школу.

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