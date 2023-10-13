7-летней дочери Елены Кравец сделали операцию: звезда показала девочку в гипсе

Ведущая поделилась, что случилось с ее дочерью.
Украинская ведущая и актриса Елена Кравец напугала поклонников фото ее 7-летней дочери Кати из больницы.
Как рассказала звезда, месяц назад ее дочь каталась на самокате, упала и сломала руку. Из-за травмы девочке пришлось делать операцию. К счастью, сейчас с Катей все хорошо. Как рассказала Кравец в Instagram, ее дочери очень помогли в больнице Охматдет.
Ведущая рассказала о враче, который делал ее дочери операцию:
"Месяц назад Катя упала с самоката и сломала руку. Не буду в подробностях описывать тот день, скажу только, что он был сплошным нашим волнением, вы понимаете. Я хочу оставить этот пост здесь в знак благодарности человеку, который очень быстро и профессионально помог нам тогда. На фото – Катя позавчера в новой шапке и шарфе, не хотела снимать. И она же в день перелома после операции. Обратите внимание, без гипса!" – рассказала Кравец.
По словам ведущей, ее дочери сделали операцию по новой технологии, позволяющей облегчить процесс сростания костей даже без необходимости носить гипс.
Напомним, ранее старшая дочь Елены Кравец поделилась редкими фото с младшей сестрой. 20-летняя Мария показала, как водит 7-летнюю Катю в школу.
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