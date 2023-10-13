В семье звезды сериала "Крепостная" случилось горе

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная рассказала о горе, которое случилось в ее семье.

Как поделилась Сагайдачная, на войне погиб ее родной дядя, брат ее матери Ефремов Игорь Александрович. Защитника не стало 4 октября, 23 октября он отпраздновал бы 50-летний юбилей.

О трагедии Сагайдачная рассказала на странице в Instagram и показала фото с дядей:

Анна Сагайдачная с дядей, сыном и матерью / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Между этими фото разница меньше трех месяцев… Сегодня 9 дней, как твоя душа улетела в миры Героев. Моему сыну 4 года – я сделаю все возможное, чтобы он помнил тебя и гордился своим двоюродным дедушкой. Ты так боялся идти на войну, но на поле боя был самым смелым, твой побратим рассказал, что в штурмах ты шел в первой двойке – ты нам этого не говорил... И ты возвращался живым... Ты и твои побратимы погибли от рук предателя.. А хоронили мы тебя всем городом, как настоящего Героя", – рассказала Сагайдачная.

Дядя Анны Сагайдачной с сыном актрисы / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, 8 октября ушла из жизни легендарная певица, герой Украины Нина Матвиенко. Она не дожила до своего 76-летия несколько дней. Артистку провели в последний путь в Национальной филармонии Украины.

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