У родині зірки серіалу "Кріпосна" сталося горе

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна розповіла про горе, яке сталося в її родині.

Як поділилася Сагайдачна, на війні загинув її рідний дядько, брат її матері Єфремов Ігор Олександрович. Захисника не стало 4 жовтня, 23 жовтня він би відсвяткував 50-річний ювілей.

Про трагедію Сагайдачна розповіла на сторінці в Instagram і показала фото з дядьком:

Анна Сагайдачна з дядьком, сином та матір'ю / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Між цими фото різниця менше трьох місяців… Сьогодні 9 днів, як твоя душа полетіла в світи Героїв. Моєму сину 4 роки - я зроблю все можливе, щоби він пам'ятав тебе і пишався своїм двоюрідним дідусем. Ти так боявся іти на війну, але на полі бою був найсміливішим. Твій побратим розказав, що в штурмах ти йшов у першій двійці - ти нам цього не говорив… І ти повертався живим. Ти і твої побратими загинули від рук зрадника. Ти був доброю людиною і жив своє абсолютно просте життя. А ховали ми тебе всім містом, як справжнього Героя", - розповіла Сагайдачна.

Дядько Анни Сагайдачної з сином акторки / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легендарна співачка, герой України Ніна Матвієнко. Вона не дожила до свого 76-річчя декілька днів. Артистку провели в останню путь у Національній філармонії України.

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