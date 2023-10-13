Анна Саливанчук впервые прокомментировала, действительно ли развелась с мужем

Украинская актриса Анна Саливанчук призналась, действительно ли рассталась со своим мужем, народным депутатом Александром Божковым.

В последнее время в СМИ стали появляться новости о предполагаемом разводе звездных супругов, но официальных комментариев пара не давала. В одном из своих интервью еще в начале полномасштабной войны Анна говорила о том, что они с Александром переживают определенный кризис в отношениях, но после ничего не говорила об их супружеской жизни.

В эксклюзивном комментарии сайту ТСН.ua Саливанчук впервые прокомментировала, действительно ли разорвала отношения с любимым.

"Нет, это неправда! Да, у меня были интервью об отношениях, но уже давным-давно, почему и откуда сейчас распространяются эти слухи, я не понимаю", — ответила на вопрос Анна.

Анна Саливанчук с мужем и сыном / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, что Анна Саливанчук и Александр Божков вместе уже девять лет. Пара познакомилась на съемочной площадке сериала "Однажды под Полтавой" и уже через год обручилась. Сейчас актриса вместе со своим мужем воспитывают двух общих сыновей — 8-летнего Глеба и 3-летнего Никиту.

Анна Саливанчук с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

На днях Анна Саливанчук ошеломила поклонников откровенной фотосессией — актриса прямо в центре Киева позировала в пиджаке на голое тело.

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