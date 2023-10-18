З Ізраїлю до Одеси відправили тіло загиблої українки – посол

Станом на зараз з Ізраїля вилетіли три рейси для евакуації громадян України.

З Тель-Авіва 17 жовтня відправили тіло громадянки України, яка загинула в Ізраїлі внаслідок нападу терористів ХАМАС. Також до Одеси відправили її сина.

Про це в ефірі телемарафону розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Сьогодні, 18 жовтня, відправляють її неповнолітнього сина, якого було поранено, до Молдови, потім до Одеси на похорон мами", - додав посол.

Як розповів Євген Корнійчук, станом на зараз з Ізраїля вже організували три евакуаційних рейси – вивезено близько 450 громадян України. Однак попит на евакуацію зараз суттєво впав.

"Наступний евакуаційний рейс із Тель-Авіва запланований на 19 жовтня. На сайті посольства України зареєстровані 1800 громадян, які погодилися на оплату квитка для евакуації", - додав посол України в Ізраїлі.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість загиблих громадян України в Ізраїлі збільшилася до 12 осіб.

Читайте також: