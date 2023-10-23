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У низці областей повітряна тривога через загрозу БпЛА

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У низці областей повітряна тривога через загрозу БпЛА

Повітряна тривога / Фото: alerts.in.ua

Також у двох областях існує ракетна небезпека.

У Херсонській та Одеській областях оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це інформують повітряні сили у Telegram.

"Загроза ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повітряної сили повідомили про ракетну загрозу для Запорізької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія шукає прогалини в українській ППО перед зимовим ракетним терором.

Крім того, ми раніше інформували, що в неділю, 22 жовтня, у столиці України та в Київській області було оголошено повітряну тривогу через зафіксовані ворожі безпілотники.

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Дата публікації
Перегляди
582
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