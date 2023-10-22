Росія шукає прогалини в українській ППО перед зимовим ракетним терором - ISW

Російські загарбники готуються до зимового ракетного терору та шукають прогалини у протиповітряній обороні України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики стверджують, що росіяни почали застосовувати поєднання ракет, керованих авіабомб та безпілотників, чого раніше не було.

У Південному оперативному командуванні повідомили, що російські війська завдали ударів невідомими ракетами класу "повітря-земля" по Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Крім того, ворог застосував ракети Х-59 у Дніпропетровській області, Миколаївській і Херсонській областях, а крилаті ракети "Іскандер-К" та БПЛА "Шахед" у Кривому Розі в ніч з 20 на 21 жовтня.

Також російська тактична авіація одночасно випустила 30 модифікованих керованих бомб КАБ по прифронтовій частині Херсонської області.

Речниця Південного оперативного командування України капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські війська ніколи раніше не застосовували таку комбінацію озброєнь у подібних серіях ударів, і заявила, що російські війська переносять основні операції в повітря.

"Заява Гуменюк перегукується з попередженням речника ВПС України полковника Юрія Ігната від 8 жовтня про те, що російські війська напередодні зими посилюють удари з безпілотників", - зазначили в ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині в ніч проти 22 жовтня була оголошена повітряна тривога.

Крім того, ми раніше інформували, що ніч проти 22 жовтня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА та ракетного озброєння.

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