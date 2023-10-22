У Міненергетики повідомили про погіршення ситуації на ЗАЕС

Запорізька атомна станція не працює вже понад рік через російську окупацію.

Ситуація у на Запорізькій атомній електростанції стала погіршуватись останнім часом.

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Про це в етері телемарафону повідомив голова Міністерства енергетики України Герман Галущенко.

Міністр нагадав що атомна станція не працює вже понад рік, при цьому Україна постійно постачає електроенергію на АЕС, щоб системи могли функціонувати.

"Але це ж об'єкт атомної генерації. І там потрібно проводити відповідні роботи щодо підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться. Ситуація називається деградацією устаткування", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що через окупацію росіянами Запорізької АЕС ситуація там досі загрозлива.

Крім того, ми раніше інформували, що МАГАТЕ закликає Росію негайно повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України.

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