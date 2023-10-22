В Минэнергетики сообщили об ухудшении ситуации на ЗАЭС

Запорожская атомная станция не работает уже больше года из-за российской оккупации.

Ситуация в Запорожской атомной электростанции стала ухудшаться в последнее время.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

Министр напомнил, что атомная станция не работает уже более года, при этом Украина постоянно поставляет электроэнергию на АЭС, чтобы системы могли функционировать.

"Но это же объект атомной генерации. И там нужно проводить соответствующие работы по поддержанию состояния оборудования. Эти работы не производятся. Ситуация называется деградацией оборудования", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что из-за оккупации россиянами Запорожской АЭС ситуация там до сих пор угрожающая.

Кроме того, мы ранее информировали, что МАГАТЭ призывает Россию немедленно вернуть Запорожскую АЭС под полный контроль Украины.

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